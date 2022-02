Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Bonner Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - Möglicher Zusammenstoß zwischen Kind und Seniorin - 95-jährige Frau verstorben

Bonn (ots)

Am 09.02.2022 erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von dem Tod einer 95-jährigen Frau. Die Seniorin war am 08.02.2022 in einem Bonner Krankenhaus verstorben.

Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens stellte sich heraus, dass die Frau, die auf einen Rollator angewiesen war, am 28.01.2022 gegen 14:45 Uhr gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Heinz-Stelling-Weg in Endenich unterwegs war. Auf dem asphaltierten Feldweg kam ihr ein Kind auf einem Fahrrad entgegen. Das Mädchen war in Begleitung der Mutter, die ebenfalls auf einem Fahrrad fuhr. Bei der Vorbeifahrt des Kindes an dem Rollator der 95-Jährigen stürzte die Frau. Ob es hier zu Berührung kam, ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen unklar. Augenscheinlich unverletzt, setzten sowohl die Seniorin, als auch die Mutter mit Kind, ihren Weg fort. Ein Austausch der Personalien der Beteiligten hat nicht stattgefunden.

Die 95-Jährige klagte dann wenig später über Schmerzen im Bein, so dass sie letztlich noch am Abend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort hatte sich der Gesundheitszustand der Frau zuletzt stark verschlechtert, so dass sie am Dienstag verstarb.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Zeugen des Vorfalls und die Beteiligte Mutter des Kindes werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden. Insbesondere richtet sich der Aufruf der Ermittler auch an einen Jogger, der dabei half, die gestürzte Frau wieder aufzurichten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell