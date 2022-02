Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld mit Schockanruf - Polizei bittet um Hinweise zu Geldabholern

Bonn (ots)

Am 21.01.2022 wurde eine Frau aus Alfter Opfer von Telefonbetrügern. Die 58-Jährige übergab in der Bonner Innenstadt nach einem sogenannten Schockanruf einen hohen Bargeldbetrag an eine bislang unbekannte Geldabholerin.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 24 der Bonner Polizei bitten jetzt um Hinweise zur Identität von zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Geldabholerin ist auf Überwachungsvideos mit einem weiteren Tatverdächtigen zu sehen. Die Bilder, die auf richterlichen Beschluss veröffentlicht werden, sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/73772 abrufbar.

Am Tattag erhielt die Geschädigte einen Anruf, bei dem sich einer der Betrüger als ihr Sohn ausgab. Er schilderte mit weinerlicher Stimme, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Daraufhin wurde das Gespräch von einem angeblichen Polizisten übernommen, der die Frau darauf hinwies, dass jetzt nur eine hohe Kautionszahlung die Untersuchungshaft für ihren Sohn abwenden könne. Daraufhin fuhr die 58-Jährige zu ihrer Bank und hob dort Bargeld ab. Am Telefon hatte man vorher die Übergabe des Geldes vor dem Haupteingang des Landgerichts verabredet. Dort fand gegen 14:30 Uhr dann auch die Geldübergabe an die angebliche Mitarbeiterin des Gerichts statt.

Die Abholerin wird ergänzend zu den Fotos wie folgt beschrieben:

- Etwa 20 - 25 Jahre alt - circa 150 - 160 cm groß - schlanke Statur - braune Augen

Wer Angaben zu der Identität der abgebildeten Personen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter KK24.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

