Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: 34-Jähriger verstieß gegen Rückkehrverbot und griff Polizisten an

Swisttal (ots)

Am späten Montagabend (07.02.2022) wurde ein Beamter der Polizeiwache Rheinbach bei einem Einsatz in Swisttal-Heimerzheim verletzt. Er war mit einer Kollegin gegen 22:30 Uhr zu einem Mehrparteienhaus gerufen worden, da dort ein 34-Jähriger offenbar wiederholt gegen ein polizeiliches Rückkehrverbot verstoßen hatte. Dieses war zurückliegend wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ausgesprochen worden. Am Einsatzort versteckte sich der alkoholisierte 34-Jährige zunächst vor den Beamten. Als er auf einem Balkon lokalisiert werden konnte, griff er den Polizisten an und schlug ihm mit einer Bierflasche auf den Kopf. Er konnte daraufhin überwältigt und bis zum Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen fixiert werden. Anschließend wurde er ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er wurde zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Neben dem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz wird nun auch wegen Tätlichen Angriffes sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt. Der angegriffene Polizist erlitt eine Platzwunde am Kopf. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

