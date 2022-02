Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub - 71-Jähriger verletzt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Dienstag (08.02.2022) die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes in der Bad Godesberger Innenstadt aufgenommen. Nach bisherigem Sachstand hatte ein bislang unbekannter Mann dort einen 71-jährigen Mann niedergeschlagen und beraubt.

Zur Tatzeit gegen 00:45 Uhr hatte der Geschädigte gerade ein Spiellokal an der Alte Bahnhofstraße verlassen, als er auf dem Weg zu seinem Auto von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann überredete den 71-Jährigen, ihm zu einem weiteren Spiellokal zu folgen. Der Geschädigte folgte dem Unbekannten daraufhin über die Koblenzer Straße und Hubertinumshof in das Milchgäßchen, wo dieser ihm dann unvermittelt ins Gesicht schlug und seine Geldbörse mit Bargeld raubte. Der Geschädigte, der eine Platzwunde und mehrere Hämatome bei dem Angriff davontrug, ging in der Folge zurück in die zuvor von ihm besuchte Spielothek und verständigte von dort die Polizei.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Unbekannten, der nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben wird:

Etwa 25-30 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schlanke Statur - dunkle Haare - keine Brille, kein Bart - sprach gebrochenes Deutsch - bekleidet mit einem hellen Trainingsanzug, das Oberteil mit Reißverschluss und Kapuze - Kapuze aufgezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist das Geschehen zur Tatzeit in der Bad Godesberger Innenstadt aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Wer hat die beschriebene Person am Montagabend möglicherweise in einem Spiellokal beobachtet?

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

