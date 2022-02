Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: 39-jähriger Autofahrer wiederholt alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Bonn (ots)

Am Montagabend (07.02.2022) stoppte eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache einen 39-jährigen Autofahrer auf der Straße Am Dickobskreuz in der Bonner Weststadt.

Gegen 23:30 Uhr war den Beamten dort ein blauer Nissan aufgefallen. Der Fahrer steuerte den Kleinwagen in Schlangenlinien. Teilweise wurde der Wagen vollständig auf die Gegenfahrspur gelenkt. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefahrensituation, da zu dieser Zeit niedriges Verkehrsaufkommen herrschte. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrzeugführers war schnell klar, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest ergab dann auch einen Wert von rund 1,1 Promille. Ermittlungen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergaben außerdem, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er war bereits zuvor wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an. Sie stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel des 39-Jährigen sicher. Den Mann erwartet jetzt ein erneutes Ermittlungsverfahren, das vom zuständigen Verkehrskommissariat geführt wird.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell