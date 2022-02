Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: Zwei Einbrüche in Mehrparteienhaus - Bewohner trifft auf zwei Verdächtige - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Montagabend (07.02.2022) brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses an der Lärchenstraße in Buschdorf ein.

Ein Bewohner einer Hochparterrewohnung traf zwischen 18:10 und 19:00 Uhr im Flur auf einen unbekannten, mutmaßlichen Einbrecher. Der Verdächtige rannte sofort in ein Zimmer der Wohnung. Dort hielt sich ein weiterer Verdächtiger auf. Beide sprangen durch ein geöffnetes Fenster auf die Straße und flüchteten vom Tatort. Die beiden Täter werden als ca. 18-jährige Männer beschrieben. Wie sie zuvor in die Wohnung gelangten, ist bislang unklar. Wie die Bewohner später bemerkten, hatten die Täter Schmuck entwendet.

In einer weiteren Hochparterrewohnung des Mehrfamilienhauses drangen Einbrecher in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr durch das Aufhebeln der Balkontüre in die Wohnräume ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Art und Umfang der hier gemachten Beute ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Nach der Tatortaufnahme und Spurensicherung übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

