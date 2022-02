Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Jugendliche bei Straßenraub mit Messer bedroht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach vier bislang unbekannten Männern, die am späten Samstagabend (05.02.2022) fünf Heranwachsende (17, 17, 18, 18, 18) im Park Neu-Vilich beraubt haben sollen.

Zur Tatzeit gegen 22:10 Uhr sollen die Geschädigten an zwei Sitzbänken im Park von vier Tatverdächtigen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. In der Folge durchsuchten die Unbekannten dann die Taschen der Geschädigten und entwendeten vier Geldbörsen und ein Paar Kopfhörer. Bei einem kurzen Gerangel sollen zwei der Geschädigten außerdem geschlagen worden sein. Im Anschluss liefen die Tatverdächtigen in Richtung Siegburger Straße davon. Die Geschädigten wählten daraufhin den Notruf und verständigten die Polizei. Die vier Unbekannten wurden im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Sie können nach bisherigen Angaben der Zeugen wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,85-1,90 m groß - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze, kurze Haare - schwarze, kurze Bartstoppeln - dunklerer Hautteint - bekleidet mit schwarzer, glänzender Jacke und hellem Kapuzenpullover - sprach Deutsch ohne Akzent.

Zweite Person: Etwa 1,80-1,90 m groß - ca. 17-18 Jahre alt - schwarze Haare - hagere Gestalt - hellerer Hautteint - bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose - trug eine OP-Maske.

Dritte Person: Etwa 1,85-1,95 m groß - ca. 18-20 Jahre alt - dunkel gekleidet.

Vierte Person: Dunkles Basecap.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell