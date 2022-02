Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Postfiliale

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach einem Unbekannten, der am Freitagabend (04.02.2022) eine Postfiliale in der Alfred-Bucherer-Straße beraubt hat.

Zur Tatzeit gegen 18:35 Uhr hatte der Unbekannte einen Angestellten am Hintereingang der Filiale abgepasst und unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe in die Räume zurückgedrängt. Gleichzeitig forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute verließ er den Tatort im Anschluss wieder durch den Hintereingang sowie die Toreinfahrt zur Alfred-Bucherer-Straße und von dort in Richtung Frongasse.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Unbekannten, der nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben wird:

Etwa 1,80 m groß - ca. 25-30 Jahre alt - dunklerer Hautteint - bekleidet mit dunklem Oberteil, schwarzer Sturmhaube und schwarzen Einweghandschuhen - sprach Deutsch mit Akzent.

Nach ersten Ermittlungen durch die Kriminalwache am Wochenende hat das zuständige Kriminalkommissariat 13 am Montag die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person zur Tatzeit am Freitag in Endenich aufgefallen?

Nach bisherigen Feststellungen kommen insbesondere ein Fußgänger und zwei Radfahrer als Zeugen in Frage, die dem Tatverdächtigen nach dem Verlassen der Toreinfahrt begegnet sein müssten.

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell