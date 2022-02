Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Meckenheim (ots)

Am späten Donnerstagabend (03.02.2022) wurde im Meckenheimer Industriepark ein Zigarettenautomat aufgesprengt und stark beschädigt.

Gegen 22:50 Uhr hatte ein Zeuge an der Ecke Feldstraße/Am Hambuch zwei Männer an einem Zigarettenautomaten beobachtet und kurz darauf einen lauten Knall gehört. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten auf bislang ungeklärte Art und Weise eine Explosion in dem Zigarettenautomaten herbeigeführt, wodurch dieser massiv beschädigt wurde. Die Tatverdächtigen, die über die Feldstraße vom Tatort geflüchtet waren, können nach ersten Zeugenangaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m - schlanke, sportliche Statur - heller Hautteint - mittelblonde Haare - helle, beige Jacke - sprach Hochdeutsch.

Zweite Person: Etwa 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 bis 1,85 m groß - dunkle Haare - kräftige Statur - heller Hautteint - komplett schwarz gekleidet - sprach Hochdeutsch.

Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der beiden Männer. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden aus dem Automaten eine unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 16 hat am Freitagmorgen die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise zu den noch unbekannten Tatverdächtigen. Wem am späten Donnerstagabend verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer darüber hinaus Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell