Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Einbrecher überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.02.2022) drang ein bislang unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus im Erftweg in Kessenich ein.

Zur Tatzeit gegen 15:20 Uhr wurde ein Bewohner auf einen unbekannten Mann im Schlafzimmer aufmerksam, der sich offenbar durch eine zu diesem Zeitpunkt nur angelehnte Terrassentüre Zugang verschafft hatte und gerade eine Kommode durchsuchte.

Dem Geschädigten gelang es zunächst, den Einbrecher festzuhalten. Dieser konnte sich schließlich jedoch losreißen und flüchtete durch die Haustüre zur Straße und von dort in Richtung der Bahnhaltestelle "UN Campus". Eine Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu seiner Feststellung. Nach bisherigem Sachstand entwendete der Unbekannte ein weißes Schmuckkästchen.

Der Tatverdächtige kann bislang wie folgend beschrieben werden:

Etwa 1,65 m groß - zwischen 40 und 50 Jahre alt - untersetzte Statur - Dreitagebart - bekleidet mit dunkler Jacke und schwarzer Wollmütze - sprach gebrochenes Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebene Person zur Tatzeit in Kessenich gesehen oder auf der Flucht beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell