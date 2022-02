Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Busfahrer von drei Männern attackiert - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.02.2022) ereignete sich an einer Bushaltestelle an der Mainzer Straße in Mehlem ein Körperverletzungsdelikt. Drei Männer (39, 40, 60) sollen dabei einen 56-jährigen Busfahrer attackiert haben.

Zur Tatzeit gegen 16:00 Uhr soll es zunächst innerhalb des Busses der Linie 610 zu verbalen Aggressionen eines Fahrgastes gegenüber des Busfahrers gekommen sein. Nach bisherigem Sachstand hatte der Mann mit seinen Begleitern den Ausstieg an der Haltestelle Brunhildstraße verpasst. Darüber gerieten die Männer an der folgenden Haltestelle Drehholzstraße so in Rage, dass sie den Busfahrer beleidigten und mit Schlägen traktierten. Weitere Fahrgäste schritten zum Schutze des Busfahrers ein und riefen die Polizei. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen an einer Hand und wurde vor Ort von einem Rettungswagen versorgt.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die drei Tatverdächtigen von Beamten der Polizeiwache Bad Godesberg im Severinsweg gestellt werden. Nach Fertigung einer Strafanzeige wurden sie zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen ins Polizeipräsidium gebracht und später von dort entlassen. Gegen sie wird nun weiter ermittelt.

