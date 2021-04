Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mülltonnenbrand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 29. April 2021, gegen 00:15 Uhr, wurden in der Straße Bargloyer Heide in Wildeshausen mehrere in Vollbrand stehende Mülltonnen gemeldet.

Die Brandentdecker weckten die Hausbewohner und halfen das Feuer gemeinsam mittels eines Gartenschlauches zu löschen.

Ursächlich war offensichtlich nicht vollständig abgelöschte Grillasche, die in den Tonnen entsorgt wurde.

Der Sachschaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell