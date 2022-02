Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.02.2022) wurde ein 18-Jähriger am Bad Godesberger Bahnhof von drei Jugendlichen angesprochen und im weiteren Verlauf im angrenzenden Kurpark unter Einsatz von körperlicher Gewalt beraubt.

Der Geschädigte lief nach dem Tatgeschehen gegen 16:45 Uhr davon und bat einen am Bahnhof wartenden Busfahrer, die Polizei zu verständigen. Die Tatverdächtigen händigten dem 18-Jährigen daraufhin noch sein zuvor geraubtes Mobiltelefon aus, behielten neben einem kleinen Bargeldbetrag und Zigaretten aber noch ein Paar Kopfhörer und liefen in Richtung Bahnhof davon.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Tatverdächtigen. Nach dem derzeitigen Sachstand ist einer der Jugendlichen, ein 17-Jähriger, dem Geschädigten persönlich bekannt. Die Ermittlungen gegen ihn und zur Identität seiner Begleiter dauern derzeit noch an.

Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache der Bonner Polizei übernahm am Mittwoch (02.02.2022) das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zur Identität der Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

