Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte bei Abholung eines betrügerisch erlangten Pakets videografiert - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Eine bislang unbekannte Frau ist verdächtig, am 03.11.2021, an einem Paketshop in einer Tankstelle in Bornheim, ein betrügerisch erlangtes Paket abgeholt zu haben. Zuvor hatte ein(e) unbekannte(r) Täter(in) Zugriff auf den E-Mail-Account der Geschädigten erlangt. In Folge dessen wurde mit den dort erhaltenen personenbezogenen Daten ein Tablet online bestellt und dieses wurde an die o.a. Adresse (Paketshop) versandt. Beim Abholvorgang am Paketshop wurde die Tatverdächtige durch die Überwachungskamera in der Tankstelle videografiert. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der unbekannten Abholerin geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss die Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter folgendem Link abrufbar.

https://polizei.nrw/fahndung/73369

Wer Angaben zur Identität der Frau geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell