Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Heiderhof - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Ein Unbekannter brach am Samstagabend (05.02.2022) in eine Wohnung auf dem Tulpenbaumweg in Bonn-Heiderhof ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der Täter gegen 18:40 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in die im Hochparterre gelegene Wohnung. Zuvor hatte er sich vergeblich an der Terrassentür zu schaffen gemacht.

Der Einbrecher durchsuchte die Zimmer nach Wertsachen. Durch die Rückkehr der Bewohner wurde der als dunkel gekleideter Mann beschriebene Täter gestört und flüchtete über den Heiderhofring in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach ihm verlief negativ. Ob der Täter etwas entwendete, wird derzeit noch geprüft.

Nach der Tatortaufnahme und Spurensicherung übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

