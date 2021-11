Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Auf frischer Tat ertappt

Freiburg (ots)

Breisach - Zwei Polizeibeamten fiel am Samstagmorgen, 30. Oktober 2021, gegen 02:10 Uhr, eine männliche Person am Breisacher Bahnhof auf, die dort an den abgestellten Fahrrädern hantierte. Nachdem sie den Streifenwagen wahrgenommen hatte, entfernte sie sich in Richtung der Bahngleise. Als der Mann eine Viertelstunde später in der Straße Zum Kaiserstuhl in Breisach durch die Streifenbesatzung wieder festgestellt werden konnte, wurde er durch die Polizeibeamten angesprochen. Hierbei gab er an, auf der Fahrt nach Breisach im Zug eingeschlafen zu sein. Um seinen zurückliegenden Zielbahnhof schneller zu erreichen, habe er sich bei den Rädern umgesehen, um sich eines zu nehmen. Schließlich trat er seinen Rückweg doch zu Fuß an. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mann lediglich durch das Erkennen des Streifenwagens von seinem Vorhaben abließ. Er wird wegen des versuchten Fahrraddiebstahls angezeigt.

