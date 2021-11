Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Eine vierstufige Treppe in der Schlossbergstraße in Vogtsburg wurde einem 41-jährigen Autofahrer am 31. Oktober 2021, kurz nach Mitternacht, zum Verhängnis. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Stufen auf. Der Mann blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden; der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt; der Mann wird angezeigt.

