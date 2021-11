Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Renitenter Patient

Freiburg (ots)

Breisach - Am frühen Sonntagmorgen, 31. Oktober 2021, 04:30 Uhr, musste ein 40-jähriger Mann durch den Rettungsdienst aufgrund von Verletzungen, die er bei einer vorausgegangenen Streitigkeit erlitten hatte, in ärztliche Behandlung nach Breisach verbracht werden. Dort begann der Patient zu randalieren und schlug einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser verletzt wurde. Durch die hinzugerufene Polizei wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über zwei Promille erbrachte. Der Mann gelangt zur Anzeige.

