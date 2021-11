Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Sonntag, 31. Oktober 2021, wurde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr versucht, die Türe eines Nebeneingangs eines Wohnhauses im Haldenweg in Ihringen aufzuhebeln. Die Türe konnte durch den Täter jedoch nicht überwunden werden, weshalb er von seinem Vorhaben abließ. An der Eingangstür entstand erheblicher Schaden. Das Polizeirevier Breisach bittet um mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 07667 9117-0.

