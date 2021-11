Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/Ihringen - Missglücktes Ausweichmanöver

Freiburg (ots)

Breisach/Ihringen - Da sie einem Tier ausweichen wollte, das die L 114 zwischen Breisach und Ihringen querte, geriet eine junge Autofahrerin am Samstag, 30. Oktober 2021, gegen 17:40 Uhr, auf den rechten Grünstreifen und übersteuerte beim Gegenlenken ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw überschlug und zirka acht Meter neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand; an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

