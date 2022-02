Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 13-Jährige beraubt - Drei Tatverdächtige ermittelt

Bonn (ots)

Am Samstagabend (05.02.2022) wurden zwei 13-jährige Jungen im Bereich Moltkestraße/Rheinallee von drei Jugendlichen/Heranwachsenden (17, 18, 19) angesprochen und im weiteren Verlauf unter Drohungen mit Gewalt zur Herausgabe einer Jacke und weiteren Wertgegenständen aufgefordert.

Durch die Drohungen der Tatverdächtigen eingeschüchtert, übergaben die beiden 13-Jährigen ihnen die Gegenstände und wurden kurz nach dem Tatgeschehen gegen 20:15 Uhr bei der Polizeiwache Bad Godesberg vorstellig.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten die drei Tatverdächtigen an der Rüngsdorfer Straße stellen. Sie wurden ins Polizeipräsidium gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach ersten Maßnahmen und Rücksprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft wurden sie wieder entlassen, da keine Haftgründe für sie vorlagen. Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen gegen sie.

Die Beamten bitten um weitere Zeugenhinweise: Wer das Tatgeschehen am Samstagabend beobachtet hat wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell