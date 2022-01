Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch und Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Rössing

(TK) Am Samstag, 01.01.2022, kam es in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Rössing. Unbekannte Täter versuchten hier über eine Hintertür in das Haus einzudringen, scheiterten jedoch bei dem Versuch.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.44 Uhr kam es zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kirschenbrink in Rössing. Auch hier griffen die unbekannten Täter eine Hintertür an und gelangten so in das Haus. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht, entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge Schmuck. Angaben zum Wert des entwendeten Schmucks können noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell