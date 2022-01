Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nicht angemeldete Versammlung mit mutmaßlichem Bezug zu bestehenden Corona-Maßnahmen am Neustädter Markt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 01.01.2022, gegen 18.00 Uhr, versammelt sich eine niedrige zweistellige Anzahl an Personen im Bereich des Neustädter Marktes. Eine entsprechende Versammlung war zuvor nicht angezeigt worden. Die Versammlungsteilnehmer bewegen sich im weiteren Verlauf bis etwa 19.00 Uhr durch den südlichen Innenstadtbereich. Am Ausgangsort der Versammlung sowie im Bereich der Goschenstraße werden die Versammlungsteilnehmer durch die Polizei aufgefordert, Mindestabstände zueinander im Sinne der Corona-Verordnung einzuhalten.

Dabei wird im Bereich der Goschenstraße festgestellt, dass ein 57-jähriger aus Sibbesse mit seinem Mobiltelefon offensichtlich Detailaufnahmen eines eingesetzten Polizeibeamten fertigt. Als der 57-jährige von der Polizei darauf angesprochen wird und eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden soll, schlägt der 57-jährige gegen die Hände der eingesetzten Polizeibeamten und leistet aktiven Widerstand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

