Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Diebstahl eines Ortsschildes

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). Am 02.01.2022, gegen 02.20 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Sarstedt mit, dass gerade zwei Personen ein Ortsschild der Gemeinde Harsum entwenden wollen. Der Zeuge konnte beobachten, dass eine männliche und eine weibliche Person das Ortsschild an der Kreisstraße 201 (Ortseingang aus Richtung Asel) aus der Halterung gerissen haben. Anschließend haben die Personen das Ortsschild in einen weißen BMW geladen und sind mit dem Fahrzeug in Richtung der Ortsmitte geflohen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel 05066 /985-0.

