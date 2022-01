Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an zwei Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Friedrich-Ebert-Straße (Sti) In dem Zeitraum vom 31.12.21, ca. 14.00 Uhr bis zum 01.01.22, ca. 17.00 Uhr hat ein unbekannter Täter die Außenspiegel von zwei geparkten Pkw beschädigt. Der schwarze Hyundai i10 und der graue VW Golf waren ordnungsgemäß in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

