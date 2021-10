Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch abgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag, 12. Oktober, versucht, in ein Haus in der Schützenstraße einzubrechen. Als der Täter bemerkte, dass die Bewohnerin zu Hause war, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

