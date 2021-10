Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheiben an Bankfiliale beschädigt

Ludwigshafen (ots)

An einem Bankgebäude in der Ludwigstraße sind zwei Scheiben der Außenfassade beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 8. Oktober, 16 Uhr, und Montag, 11. Oktober, 9 Uhr. An beiden fünf mal zwei Meter großen Scheiben konnte ein punktueller Einschlag festgestellt werden. Womit die Scheiben beschädigt wurden, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

