POL-PPRP: Einbrecher von Kamera aufgezeichnet

Neuhofen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend, 11. Oktober, gegen 20 Uhr in ein Haus im Speyerer Wingert in Neuhofen eingebrochen. Er durchsuchte einige Räume und entwendete Modeschmuck. Kameras zeichneten den Täter auf. Schätzungen zufolge ist er zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er trug eine Jeans, einen Pullover der Marke "Calvin Klein", eine Kappe, einen Mund-Nasen-Schutz und Wollhandschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

