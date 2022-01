Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Renatastraße, hoher Sachschaden

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Silvesternacht zwischen 22:30 Uhr und 10:30 morgens kam es in der Renatastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Pkw Mercedes-Benz vorwärts in einer Parklücke gegenüber der Grundschule Hohnsen abgestellt. Vermutlich stieß ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite des Mercedes. Der Schaden zieht sich über die gesamte linke Fahrzeugseite, die Schadenshöhe wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell