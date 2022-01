Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Insgesamt ruhige Silvesternacht für die Polizei Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Die Silvesternacht verlief für die Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Neben vielen Ruhestörungen wurden der Polizei vor allem Hinweise auf vermeintlich unzulässiges "Böllern" gemeldet. Das Abbrennen von Feuerwerk war allerdings nur auf einigen belebten Plätzen, wie dem Hindenburgplatz oder dem Marktplatz, verboten worden. Bis auf wenige Ausnahmen hat sich die Bevölkerung an diese Vorgaben gehalten, es wurden nur sehr wenige Verstöße festgestellt. Im Bereich Bernwardstraße/Friedrichstraße wurde eine größere Personengruppe gemeldet, aus dieser heraus sei mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber einem 27 Polizeibeamten, dieser wurde leicht verletzt ist aber weiterhin dienstfähig. Eine Waffe konnte nicht festgestellt werden. In der Mozartstraße kam es zu einer Sachbeschädigung durch einen Feuerwerkskörper, der vermutlich absichtlich auf die Terrasse eines Wohnhauses geworfen wurde. Zwei Fahrradfahrer wurden unter Alkoholeinfluss festgestellt, die Fahrt des einen (35 Jahre, 1,8 Promille) wurde durch die Polizei gestoppt. Im zweiten Fall verursachte der Radfahrer (28 Jahre, 2.45 Promille) in der Kaiserstraße einen Verkehrsunfall mit einem Pkw, bei welchem er sich leicht verletzte. Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Hildesheimer aus polizeilicher Sicht weitgehend an die Vorgaben gehalten haben, auch Corona Verstöße konnten durch die Beamten nicht festgestellt werden bzw. konnte es bei Verwarnungen belassen werden.

