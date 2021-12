Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Baumaschine

Gotha (ots)

Über das zurückliegende Wochenende begaben sich der oder die unbekannten Täter unberechtigt auf eine Baustelle in der Südstraße in Gotha und machten sich an einem Bagger zu schaffen. Ein Staufach des Baggers wurde aufgebrochen und diverses Werkzeug im niedrigem vierstelligem Warenwert entwendet. Durch das Aufbrechen verursachten der oder die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro an der Baumaschine. Die Polizei in Gotha sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können und bittet sich unter dem Aktenzeichen 0290846/2021 bei der Gothaer Polizei unter 03621-781124 zu melden. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell