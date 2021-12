Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr entwendeten der oder die unbekannten Täter in Arnstadt, von einem Parkplatz in der Saalfelder Straße die hintere Kennzeichentafel eines Dacia Sandero. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter dem Aktenzeichen 0290293/2021 entgegen. (rz)

