Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Reisebüro

Gotha (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag stiegen der oder die unbekannten Täter in ein Reisebüro auf dem Coburger Platz in Gotha ein. Der abschließende Beutegutwert kann noch nicht beziffert werden, bewegt sich allerdings nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens im dreistelligen Bereich. Der oder die Täter hinterließen einen Sachschaden von vierstelligem Wert. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter dem Aktenzeichen 0290279/2021 entgegen. (rz)

