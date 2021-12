Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss und mit Betäubungsmitteln unterwegs

Gotha (ots)

Am Sonntagabend wurde eine 20-Jährige Opelfahrerin in der Friesenstraße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich mittels durchgeführten Drogenvortest heraus, dass die 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Des Weiteren wurden durch die Gothaer Polizeibeamten bei der Betroffenen Betäubungsmittel aufgefunden, welche im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens beschlagnahmt wurden. Die Beschuldigte muss sich unter anderem in einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetzt verantworten. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell