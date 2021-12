Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw überschlagen

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 60-Jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Sonntagnachmittag die Kreisstraße 3 von der Bundesstraße 7 kommend in Richtung Grabsleben. Bei winterglatter Straße kam die Pkw-Fahrerin vermutlich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge. Das Fahrzeug blieb schlussendlich auf der Fahrzeugseite liegen und die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Die Kreisstraße musste zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw und zur Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden. Nachdem der Pkw von einem Abschleppdienst geborgen und die Fahrerin zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht wurde, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (rz)

