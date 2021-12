Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Reifen zerstochen!

Hildesheim (ots)

Bockenem (tb):

In der Nacht vom 30.12 auf den 31.12.21, in der Zeit zw. 19 - 05 Uhr wurde auf dem Parkplatz Volkersheimer Stieg zur Einmündung auf die Jägerhausstraße, gegenüber des Seniorenheims, ein schwarzer Pkw KIA angegangen. An dem Pkw wurden die beiden linken Reifen zerstochen. Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Sachbeschädigung melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

