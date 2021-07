Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 07.07.2021, wurde zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr in eine Wohnung in Koblenz, Am Franzosenfriedhof 1a, eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner, um ein Fenster der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln.

Die Wohnung wurde von den Tätern durchsucht, zu einem Diebstahl kam es soweit bislang bekannt, jedoch nicht.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell