Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Garage in Drispenstedt

Hildesheim (ots)

(jul) In der Nacht des 31.12. wurde gegen 04:45 Uhr ein Brand in einem Garagenhof in der Hinüberstraße in Hildesheim (OT Drispenstedt) gemeldet. Die dorthin entsandten Funkstreifenwagen und Feuerwehr bestätigten die Meldung und erkannten eine Garage in Vollbrand. Durch die Berufsfeuerwehr Hildesheim konnte das Brandgeschehen zügig bekämpft werden.

Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Begehung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Hildesheim um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Brand bzw. Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05121-939115 zu melden.

Darüber hinaus ist der aktuelle Garagenmieter unbekannt. Auch dieser wird gebeten sich mit der hiesigen Polizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell