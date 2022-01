Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw großflächig zerkratzt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Im Mönkemöllerweg in Hildesheim wurde ein abgestellter Pkw erheblich zerkratzt. Der Pkw Ford Fiesta wurde durch die Halterin am 31.12. gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Neujahrstag gegen 06:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Pkw großflächig auf der Motorhaube und der Fahrerseite zerkratzt wurde. Der Schaden wird mit mind. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter 05121-939-0 entgegen.

