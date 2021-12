Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugensuche nach Vorfall auf der Wollendorfer Straße/ Büng (Neuwied Irlich)

Neuwied Irlich (ots)

Am 16.12.2021, gegen 17.00 Uhr, kam es an der Einmündung zwischen der Wollendorfer Straße und an der "Büng" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. In diesem Fall ist es unklar, wie sich der Verkehrsunfall ereignet hat, da sich die Unfallbeteiligten zum Unfallhergang widersprechen. Im ersten Fall sei der Fahrzeugführer auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren. Demgegenüber behauptet der andere Unfallbeteiligte der Fahrzeugführer des vorderen Fahrzeugs hätte zurückgesetzt und das dahinterstehende Fahrzeug touchiert.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden darum gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mitzuteilen.

