Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Hildesheim, Schützenallee (Liebesgrund)

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, wird der Polizei Hildesheim durch einen Zeugen gemeldet, dass ein Pkw im Bereich Römerring/B1 (Liebesgrund) verunfallt sei. Beim Eintreffen der Beamten wird durch diese ein total beschädigter Pkw im Böschungsbereich der Parkanlage Liebesgrund, gegenüber der B1 (Schützenallee), also zum Hagentorwall, festgestellt. Neben dem Fahrzeug liegt der verletzte, 20jährige, vermeintliche Fahrzeugführer. Nach dem bisherigen Kenntnisstand befuhr der 20jährige Pkw-Führer die Straße Römerring in Rtg. Schützenallee und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, flog regelrecht über die abschüssige Böschung des Liebesgrund hinweg und stieß auf der ansteigen Böschung hinter dem im Liebesgrund verlaufenden Weg mit dem Fahrzeugdach gegen einen Baum. Der Baum wurde durch den Aufprall entwurzelt, der Pkw kam totalbeschädigt daneben auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw-Führer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde durch den Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell