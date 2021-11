Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Waldfeucht (ots)

Zwischen 1.40 Uhr und 2.40 Uhr drangen am Dienstag, 9. November, unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Raiffeisenstraße ein. Sie schlugen ein Fenster ein und öffneten dann im Gebäude zwei Zigarettencontainer. Daraus stahlen sie eine größere Menge an Zigaretten.

