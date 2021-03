Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Widerstand geleistet

Baden-Baden, Oos (ots)

Im Zuge einer Überprüfung waren Beamte des Polizeireviers Baden-Baden am Mittwochmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der "Westliche Industriestraße". Hierbei begegneten sie einem 22-Jährigen, der über das Eintreffen der uniformierten Beamten offenbar weniger erfreut war und versuchte sich zu verstecken. Nachdem er entdeckt wurde, setzte der 22-Jährige zur Flucht an und hat hierbei einen in der Unterkunft angestellten Mann gebissen. Trotz des Einschreitens der Polizeibeamten, gelang es dem jungen Mann zu flüchten. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber weiter fortsetzen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. Den 22 Jahre alten Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

/ma

