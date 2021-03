Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Brand

Sasbach (ots)

Wegen eines Brandes in der Erlenbadstraße waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sasbach, des Rettungsdienstes sowie der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Einsatz. Die Rauchentwicklung, die kurz nach 1 Uhr gemeldet wurde, kam aus dem Bereich einer Werkstatt und eines angrenzenden Lagerraumes. Durch das schnelle Eingreifen der Kräfte war der Brand rasch unter Kontrolle, es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /cw

