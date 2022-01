Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beleidigung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach wiederholter Ruhestörung

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Sonntag, 02.01.2022, gegen 01.30 Uhr, wird der Hildesheimer Polizei eine nächtliche Ruhestörung durch überlaute Musik aus der Bugenhagenstraße mitgeteilt. Nachdem die 37-jährige Verursacherin zunächst zur Ruhe ermahnt wurde, wird kurze Zeit später erneut überlaute Musik aus derselben Wohnung mitgeteilt. Als die Polizeibeamten die 37-jährige erneut aufsuchen, beleidigt diese die Polizeibeamten fortwährend und schlägt einen Polizeibeamten gegen den Kopf. Dieser wird dadurch leicht verletzt. Die 37-jährige wird daraufhin in Gewahrsam genommen. Aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades wird ihr eine Blutprobe entnommen. Auch während dieser Maßnahmen leistet die 37-jährige weiterhin erheblichen Widerstand. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

