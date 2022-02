Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Auffällig gekleideter Mann beschädigt Türe an Geldinstitut - Wer kann Hinweise geben?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger wollte sich am 07.12.2021 gegen 03.40 Uhr, Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Geldinstituts in der Bonner Innenstadt verschaffen. Auffällig war seine Bekleidung: eine Gelbe Warnjacke und ein Bauhelm. Um in den Eingang zu gelangen, rüttelte er derart massiv an der elektrischen Türe, dass diese erheblich beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der unbekannte Mann wurde bei dieser Aktion durch eine in dem Geldinstitut installierten Überwachungskamera fotografiert. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/73686 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

