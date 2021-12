Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Kabeldiebe festgenommen

Balve / Langenfeld (ots)

Nachtrag zur Meldung Kabel-Diebe in Beckum vom 02.11.2021 14:13 Uhr

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5062378

Heute Morgen wurde im Rahmen eines geplanten Einsatzes bei zwei holländischen Anbietern Diebesgut aus einem Firmeneinbruchdiebstahl am 31.10.2021 in Balve sichergestellt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um 130 Kupferdrahtrollen im fünfstelligen Wert. Sie konnten zweifelsfrei dem Einbruch zugeordnet werden. Polizeikräfte aus dem Märkischen Kreis nahmen in Langenfeld (Kreis Mettmann) zwei 40-jährige Niederländer vorläufig fest. Die Ermittlungen wegen bandenmäßigem Einbruchdiebstahl / Hehlerei werden fortgeführt.

