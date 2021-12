Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Eine 29-jährige Frau wurde am Mittwochabend vermutlich kurz nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Volmestraße bestohlen. Gegen 18.10 Uhr kehrte sie mit ihrem Kleinkind zu ihrem Pkw zurück, der im Parkhaus-Untergeschoss stand. Sie legte ihre Geldbörse in den Fahrgastraum und verstaute ihre Einkäufe. Diesen Moment muss ein Unbekannter genutzt haben, ihre Geldbörse aus dem Wagen zu nehmen. "Nur kurz" wollte eine 71-jährige Frau am Mittwoch gegen 16.15 Uhr etwas in einem Supermarkt an der Volmestraße erledigen. Als sie eine Viertelstunde später zu ihrem Wagen zurückkehrte, der auf dem ersten Parkplatz vor dem Haupteingang stand, lag ihre Handtasche nicht mehr im Auto. In der Tasche lag auch ein Smartphone vom Typ Huawei Pro 20 Lite. (cris)

