Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung: EC-Karten Betrüger gesucht

Plettenberg (ots)

Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach einer mutmaßlichen Handtaschen-Diebin oder einem Dieb. Das Opfer war zum Tatzeitpunkt 85 Jahre alt. Die Seniorin betrat am 2. Juni gegen 13:30 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in Plettenberg. Im Laden stellte sie fest, dass ihre Geldbörse samt Bankkarte weg ist. Bevor das Opfer die Karte sperren konnte, hoben die auf dem Foto zu sehende weibliche Unbekannte und der männliche Unbekannte um 14:01 Uhr an einem Geldautomat Geld ab. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Tatverdächtigen zu ermitteln, hat das Amtsgericht einer Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe der Fotos angeordnet. Dieses findet sich auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter

https://polizei.nrw/fahndung/70094

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen ? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell