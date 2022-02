Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Niesing/Radfahrerin gestürzt

Coesfeld (ots)

Eine 38-jährige Radfahrerin aus Coesfeld ist am Mittwoch (23.02.22) an der Straße Am Niesing gestürzt. Gegen 7.40 Uhr wollte sie auf ihrem Pedelec nach rechts in den Haugenkamp abbiegen. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich kam die Coesfelderin aufgrund von Straßenglätte zu Fall. Mit einem Rettungswagen kam die 38-Jährige verletzt in ein Krankenhaus.

